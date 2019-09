Taranto, ladri di biciclette: fermati in due

Aveva appena rubato una bicicletta di notevole valore, un 34enne fermato e denunciato in stato di libertà dalla polizia di Stato a Grottaglie, un Comune in provincia di Taranto. Gli agenti del commissariato hanno denunciato l'uomo, un pregiudicato di Taranto, per furto.

I poliziotti, dopo aver ricevuto la segnalazione del furto di una bicicletta del valore di circa 3mila euro, hanno immediatamente avviato mirate ricerche per rintracciare il responsabile.

A circa mezz'ora dalla segnalazione, i poliziotti hanno notato un giovane in sella ad una bicicletta, a velocità sostenuta, nella zona della stazione ferroviaria. L'aspetto dell'uomo corrispondeva alla descrizione della vittima che aveva denunciato il furto. Il 34enne, appena raggiunto dalla volante ha scaraventato per terra la bici fuggendo nelle campagne circostanti e nonostante una rovinosa caduta in un dirupo è riuscito a far perdere le sue tracce. Recuperata la bicicletta, i poliziotti hanno iniziato a perlustrare la zona per rintracciare il giovane in fuga.

Dopo alcuni minuti, appostati dalle parti del cimitero di Grottaglie, gli agenti hanno sorpreso e fermato il ladro mentre tentava definitivamente di allontanarsi dal posto a bordo di un’auto che nel frattempo era sopraggiunta in suo soccorso. Messo davanti all’evidenza dei fatti il giovane fermato non ha potuto far altro che ammettere le sue responsabilità circa il furto della bici e ha anche permesso di recuperarne un'altra, anche questa appena rubata, che aveva nascosto in una zona di campagna verso la quale si stava dirigendo poco prima di essere intercettato dai poliziotti.

Nella successiva perquisizione domiciliare nel centro di Taranto è stata recuperata e sequestrata anche una terza bicicletta.

Per il 34enne e per l’altro giovane al volante dell’auto giunta in soccorso, anch’egli residente a Taranto, è stato avviato anche il procedimento per l’adozione del foglio di via obbligatorio.