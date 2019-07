Taranto, perseguitava la ex: arrestato

Non accettava la fine della sua relazione sentimentale. Un uomo di 44 anni perseguitava la sua ex fidanzata senza darle tregua. Il fatto è accaduto a Ginosa Marina, un Comune in provincia di Taranto. Continui erano le minacce, le aggressioni, i pedinamenti, i messaggi su whatsApp, fino ad appostamenti sotto l’abitazione della vittima a partire da marzo scorso, mese della fine della relazione sentimentale tra i due.



La giovane donna ha così deciso di porre fine a questo incubo e ha querelato l'uomo. A quel punto sono partite le indagini da parte dei carabinieri della stazione di Marina di Ginosa che hanno portato ad accertare gravi indizi di colpevolezza in capo al 44enne. L'uomo è stato tratto in arresto, in esecuzione di un'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal gip del tribunale di Taranto con l'accusa di atti persecutori.

L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari.