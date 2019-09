Taranto, rissa tra stranieri con bastoni e bottiglie: preso nigeriano

Una violenta rissa tra stranieri, scoppiata in via Oberdan a Taranto, ha fatto scattare l'allarme tra passanti e residenti.

Secondo quanto riferito dalla stampa locale sarebbero stati numerosi i partecipanti alla colluttazione, originatasi per cause ancora da determinare in fase d'indagine. Gli extracomunitari, in possesso di armi di fortuna quali cinture, bastoni o bottiglie di vetro si sono affrontati in mezzo ad una strada.

Quando le volanti della questura di Taranto sono giunte sul posto a sirene spiegate dopo le segnalazioni ricevute, tuttavia, la maggior parte dei facinorosi, pur se feriti o sanguinanti, è riuscita a dileguarsi ed a far perdere le proprie tracce.

Individuato tra i più attivi del gruppo, un uomo di nazionalità nigeriana è rimasto attardato rispetto al resto dei fuggiaschi e non ha potuto evitare il fermo, nonostante la strenua resistenza opposta durante quelle fasi concitate. Colto in flagranza di reato ed accusato di rissa, il 24enne è stato tradotto negli uffici della questura.

Dopo aver compiuto l'arresto, i poliziotti hanno fatto ritorno nella zona di via Oberdan, estendendo le indagini ad un esercizio commerciale della zona. Noto da tempo agli inquirenti come luogo di ritrovo di extracomunitari, il locale è stato trovato chiuso ma non vuoto come ci si sarebbe potuti attendere.

Al suo interno numerosi giovani africani facevano festa bevendo alcolici ed ascoltando musica a tutto volume, cosa che ha recato disturbo alla pubblica quiete. I presenti al momento del blitz sono stati identificati dai poliziotti, che proseguono con le indagini verificando la liceità dell'attività commerciale esaminata e ricercando eventuali altri partecipanti alla rissa.