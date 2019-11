Taranto, scatta selfie a bordo della moto, ma fa cadere un ciclista

La moda dei selfie va oltre l'immaginabile e molto spesso si rivela pericolosa. L'ultimo episodio è accaduto a Taranto. Un giovane motociclista è stato denunciato in stato di libertà perché, a bordo di una moto in corsa, ha cercato di scattare un selfie mentre dava uno scappellotto ad un ciclista. Quest'ultimo ha perso l'equilibrio ed è caduto rovinosamente a terra procurandosi delle ferite anche sul volto.

È scattata la denuncia per lesioni gravi e guida senza patente per il giovanissimo motociclista il quale, appena maggiorenne, è fuggito a bordo del mezzo, verso il quartiere Paolo Sesto, senza soccorrere la vittima dell'incidente. Il 18enne, però, dopo alcune ore dal sinistro stradale, è stato rintracciato e denunciato in stato di libertà e la moto di proprietà intestata ad un suo congiunto è stato posto sotto sequestro.



L'episodio non è accaduto in un punto qualsiasi della città, ma sul ponte Punta Penna. Si tratta di un ponte che collega il centro della città con le zone periferiche e con la provincia. Il ponte, come si può vedere dalla foto, ha un affaccio sul mare e probabilmente il motociclista voleva un sfondo panoramico per il suo selfie.



Non è la prima volta che Taranto balza agli onori della cronaca per un selfie. Nel 2014 una ragazzina di 17 anni originaria di Bari, in gita a Taranto, precipitò sugli scogli mentre cercava di scattare un selfie con i suoi compagni. La 17enne fu subito ricoverata in gravissime condizioni presso l'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, ma per lei non ci fu nulla da fare. Una tutor e un'insegnante che accompagnarono i ragazzi in gita, furono indagate per omessa vigilanza.