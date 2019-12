Gruppo di migranti pesta 27enne: "Massacrato per divertimento"

Un urlo disperato su Facebook è quello di una donna di 28 anni di Taranto che ha pubblicato un post dopo che il marito è stato aggredito da un gruppo di immigrati. " Volevo condividere un episodio sconcertante ", ha commentato Giada (questo il nome della donna) pubblicando le foto del marito bloccato in un letto di ospedale.

L'uomo, stando a quanto scrive la moglie, stava tornando a casa dal lavoro quando è stato avvicinato da un gruppo di immigrati che lo hanno picchiato con calci e pugni " per puro divertimento ", come sottolinea la donna. " Ora ha la spalla lesionanta, non ha più i denti superiori e inferiori ", scrive Giada sotto choc davanti all'immagine del marito che sembra non essere più lui. L'uomo è ancora ricoverato nell'ospedale Santissima Annunziata del capoluogo pugliese.

Il post ha sconvolto l'intera comunità tarantina e sta facendo il giro del web. È stato condiviso da oltre 6mila utenti. Giada, sempre nel suo post, porge una domanda a chi la legge: " Un ragazzo di 27 anni può essere ridotto a deglutire cibi liquidi e bere con l'ausilio di infermiere per causa di questi personaggi tanto elogiati dai tanti buonisti? Io non sono razzista, però è giusto che gli aggressori paghino al di là del colore della pelle. "

Il fatto è accaduto in via Leonida, in pieno centro, ma non si sa ancora molto sugli aggressori. La polizia sta portando avanti le indagini per fermare i responsabili. " Sicuramente non tutti sono uguali, - sottolinea la donna in merito all'accaduto - ma un'aggressione di tale portata è paragonabile ad un attacco feroce di animale di grossa taglia. "

Le foto sono state pubblicate dalla giovane moglie " perché possano arrivare a tutte le istituzioni regionali e nazionali " e chiede ai suoi amici di Facebook " di condividere il più possibile affinché non accadano più episodi simili ". Il post è stato condiviso anche dalla pagina "Matteo Salvini Premier - Taranto e Provincia". "V icinanza e sostegno, oltre ad un augurio di pronta guarigione, al nostro concittadino #Aldo!!! ", commentano i leghisti del capoluogo pugliese.