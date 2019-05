Il taser ora è ufficiale: entrerà nella dotazione della polizia

Ora è ufficiale: il taser sarà la nuova arma delle forze dell'ordine. La pistola elettrica, usata come deterrente dalle polizie a livello internazionale, sarà tra le dotazioni standard agli agenti italiani. La questione è stata esaminata questo pomeriggio (mercoledì 15 maggio, ndr) al Viminale in occasione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, a cui hanno partecipato i vertici nazionali delle forze di polizia e dell'intelligence tricolore.

E la decisione, dunque, è stata presa: dal 5 settembre 2018, data di inizio della sperimentazione, la pistola elettrica , data in dotazione alle polizie di dodici città (Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Palermo, Catania, Padova, Caserta, Reggio Emilia, Brindisi, Genova) dello Stivale, è stata utilizzata 60 volte in totale.

Entrando nel merito, 46 volte dal personale della Polizia di Stato, 11 dai militari dell'Arma dei Carabinieri e 3 dalle Fiamme Gialle della Guardia di Finanza; mentre in 47 casi gli interventi si sono risolti con la semplice estrazione dell'arma o con l'attivazione del cosiddeto "warning arc", mentre nei restanti 13 il soggetto violento e pericoloso è stato infatti colpito con i dardi.