"Quel taxi non carica i neri": scoppia la polemica a Vicenza

Brutto episodio di razzismo a Vicenza. O almeno così sembra. Un tassista in servizio per le vie del capoluogo berico si sarebbe rifiutato di prendere a bordo due donne perché di colore.

A denunciare l'accaduto la televisione locale Tva Vicenza, che cita anche la testimonianza del noto imprenditore Matteo Marzotto. "La madre di una giornalista che era nostra ospite in Fiera, le due donne sono originarie del Ruanda, non è stata fatta salire in taxi", racconta il vicepresidente di Italian Exhibition Group alla televisione vicentina.

"Abbiamo avuto un importantissimo convegno internazionale il secondo giorno della Fiera - prosegue Marzotto - e abbiamo avuto come ospite una famosa giornalista specializzata in dinamiche dell'oreficeria e gioielleria. La madre è arrivata in stazione di Vicenza, le due signore sono del Ruanda, e non è stata caricata dal tassista. Per fortuna poi è stata fatta salire da un altro tassista che l'ha porta dalla stazione alla nostra sede".

Immediata la replica della cooperativa dei tassisti vicentini, che hanno promesso di effettuare le opportune verifiche: "Sarebbe decisamente spiacevole - spiega il presidente Pierpaolo Campagnolo - Ma non mi risultano fatti del genere."