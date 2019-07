Teglio, scoperta maga e psicologa senza laurea

Una maga, sensitiva e perfino psicologa è stata visitata nella sua abitazione a Teglio, comune nella media Valtellina, in provincia di Sondrio, dalla Guardia di finanza della Tenenza di Tirano. I finanzieri hanno sequestrato 700mila euro in contanti a seguito di una ordinanza di sequestro preventivo emessa da Pietro Della Pona, Giudice per le Indagini Preliminari di Sondrio.

Diverse le attività svolte dall’indagata che lavorava sia come maga e sensitiva, sia come psicoterapeuta e ipnotista. Peccato però non avesse alcuna laurea da esibire per poter esercitare. I reati di cui dovrà rispondere sono quindi quelli di esercizio abusivo della professione e omessa dichiarazione fiscale. Le indagini, svolte sotto la supervisione dalla dottoressa Marialina Contaldo, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Sondrio, hanno portato alla perquisizione dell’appartamento di Teglio dove risiede la maga e alla confisca di 700mila euro in contanti rinvenuti in casa.