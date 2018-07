Tenta estorsione, profugo afgano con precedenti penali viene espulso dall’Italia

Un profugo afgano richiedente asilo, con precedenti penali, è stato espulso dall’Italia per tentata estorsione. Succede a Isernia, in Molise, dove i carabinieri hanno rintracciato l’immigrato di 26 anni nei pressi della stazione ferroviaria per notificargli il decreto di allontanamento dal nostro Paese, emesso nei mesi scorsi.

I militari, dunque, lo hanno accompagnato in comando per espletare tutte le procedure burocratiche, per poi trasferirlo all’ufficio immigrazione cittadino, dal quale è stato poi portato al centro di identificazione ed espulsione di Potenza.

L'afgano aveva già delinquito

Si tratta, per l’appunto, di un volto noto alle forze dell’ordine, dal momento che in passato fu arrestato in flagranza di reato (sempre dall’Arma) mentre tentava di estorcere denaro all’amministratore del centro di accoglienza temporaneo di Castelpizzuto, dove era ospite.

Nell’occasione, l’afgano diede di matto per sfuggire all’arresto: danneggiò la volante dei carabinieri e oppose resistenza agli uomini in divisa.