Tenta di rubare un'auto, ma la vettura non si avvia: ladro chiama carro attrezzi

Ha forzato la portiera di una Fiat 500 parcheggiata in strada a Meta di Sorrento (Napoli) e ha infilato un coltello da cucina nel blocco d'accensione, ma l'auto non si è messa in moto. Così lo scorso 20 luglio il ladro - un 40enne di Castellammare di Stabia - ha ben pensato di chiamare il carro attrezzi, fingendosi il proprietario della vettura, a cui aveva persono attaccato una targa falsa per mascherare il furto.

Ma il dipendente della ditta di soccorso stradale si è insospettito notando il coltello ancora infilato al posto delle chiavi. A nulla sono valse le spiegazione del ladro, che sosteneva di aver perso le chiavi e di aver provato in qualche modo a mettere in moto la vettura. L'operaio del carro attrezzi ha chiamato i carabinieri di Piano di Sorrento, che hanno accertato come l'auto appartenesse a un'altra persona.

Il ladro è ora agli arresti domiciliari per furto aggravato e falsità materiale.