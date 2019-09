Tenta di seminare militari a bordo della sua Apecar: alcol 5 volte oltre il limite

I carabinieri si erano insospettiti, notando che procedeva a zig zag. Per questo gli hanno intimato di fermarsi, ma il conducende a bordo della sua Apecar ha accelerato, tentando la fuga.

È successo a Castel d'Aiano, vicino a Bologna, dove un pensionato di 66 anni è stato fermato dai carabinieri. Il mezzo a tre ruote procedeva a zig zag sulla carreggiata e per questo i militari della Radiomobile di Vergato hanno deciso di farlo fermare, per un controllo. Ma, visti i carabinieri, l'uomo ha premuto sull'acceleratore, tentando di seminarli. I militari dell'Arma, lanciatisi all'inseguimento del pensionato, lo hanno fermato dopo poco più di un chilometro e l'uomo è stato costretto a fermarsi.

Quando è sceso dal veicolo, però, non sarebbe riuscito a reggersi in piedi e sarebbe caduto a terra. I carabinieri hanno provato a fargli fare l'etilometro ma, a causa della quantità di alcol ingerita, sembra che il pensionato non riuscisse nemmeno a reggere lo stumento e sarebbe caduto più volte anche davanti ai carabinieri. Si è reso quindi necessario il trasporto in ospedale, per le analisi del sangue.

Gli esami del sangue, infatti, hanno rilevato un tasso alcolemico elevato: 2,7 grammi per litro, un tasso 5 volte superiore al limite consentito. Immediata è scattata la denuncia per guida in stato di ebrezza.