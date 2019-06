Tenta soffocare moglie e poi scappa con figlio. Denunciato un albanese

Ha tentato di soffocare la moglie davanti ai figli minorenni e poi è scappato con uno di loro. Così è stato arrestato un albanese per maltrattamenti in famiglia e stalking a Trieste. L'episodio è avvenuto mercoledì scorso.

Ecco come è andata. Ai carabinieri della stazione di Rozzol-Trieste viene segnalata un'aggressione presso la casa di accoglienza della Fondazione Hrovatin-Lucchetta. I militari giunti sul posto hanno per prima cosa prestato i primi soccorsi alla donna che presentava evidenti ferite al volto e al collo. Quindi hanno raccolto le testimonianze dei presenti, in particolare degli operatori della struttura, che hanno riferito della violenta lite tra coniugi, con il marito che poi si era allontanato velocemente.

Anche la donna ha confermato di essere stata aggredita dal marito: dopo averla picchiata e aver tentato di soffocarla, il 36enne è fuggito portando con sè uno dei loro figli, minorenne. Le ricerche effettuate dalle pattuglie hanno consentito, dopo circa mezz'ora, di rintracciare l'uomo, che è stato portato in caserma per accertamenti, mentre il figlio minore è stato riaffidato alla madre.

Non era comunque la prima volta che l'albanese aggrediva la moglie. Le indagini infatti hanno consentito di ricostruire i numerosi episodi di violenza perpetrati dall'uomo nei confronti della moglie. Ora l'aggressore si trova nel carcere di Trieste a disposizione della Procura.