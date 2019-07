Teramo, schiaffi e minacce a bimbi di 5 anni. Sospesa maestra

Maltrattava i propri allievi, dei bambini di soli 5 o 6 anni, aggredendoli con schiaffi e rivolgendo loro continue minacce. Il Giudice per le indagini preliminari ha emesso, nei confronti di una maestra di Teramo, un'ordinanza applicativa della misura cautelare interdittiva della sospensione dal pubblico servizio per la durata di sei mesi.

Le indagini sono state svolte dalla polizia postale di Teramo dopo alcune segnalazioni che parlavano di metodi "eccessivamente energici" adottati dalla maestra nei confronti dei propri alunni più vivaci. L'insegnante è stata incastrata dalle immagine delle telecamere installate dagli agenti da cui è stato possibile riscontrare "numerosi episodi in occasione dei quali la maestra redarguiva i bambini con schiaffi, pizzicotti e tirate d'orecchio, li metteva a sedere con spinte, strattoni e trascinamenti ed, inoltre, rivolgeva loro espressioni umilianti minacciando di sottoporli a punizioni mortificanti".Ora la donna dovrà rispondere dei maltrattamenti mentre la richiesta di misura interdittiva proposta dalla Procura di Teramo è stata accolta dal Gip.

I fatti arrivano a sole 24 ore di distanza dalla sospensione, in provincia di Arezzo, di un'altra insegnante per episodi simili. Nei suoi confronti la misura adottata, a seguito degli accertamenti effettuati dai carabinieri, è stata l'interdizione dall'esercizio della professione per 12 mesi.