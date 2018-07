Terni, bare aperte in strada- Ora i residenti protestano: "Se ti avvicini muori soffocato"

Un weekend horror per le famiglie che abitano a pochi passi dal cimitero comunale di Terni: " Da questa mattina c’è una puzza di cadavere che ci costringe a restare tappati in casa: la municipale ci ha detto che quelle bare non potranno essere rimosse fino a lunedì, e non so come riusciremo ad arrivarci ", spiegano al Corriere della Sera.

Ostaggi della puzza

Tutta colpa degli operai della della municipalizzata Asm chje hanno riesumato alcuni defunti, scordandosi però i contenitori dove sistemare i resti dei corpi. Invece di spedire qualcuno ha recuparli però hanno pensato bene di abbandonare i corpi all'aria aperta.