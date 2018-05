"La Terra? È come Pac Man": le ultime teorie dei terrapiattisti

La Terra è piatta e quando si arriva alla fine si ricompare dall'altra parte. È l'ultima teoria dei terrapiattisti che, durante un raduno mondiale tenutosi nella West Midlands in Gran Bretagna, hanno dipinto il mondo come il gioco Pac Man.

Il gruppo dei terrapiattisti è convinto che la vera forma del nostro pianeta non sia sferica, ma piatta e all'evento di ieri erano presenti duecento persone, che ascoltavano i nove relatori esporre diverse ipotesi che spieghino l'assenza di spessore del pianeta blu. Le due teorie più bizzarre sono state quella che lo paragona a Pac Man e quella secondo cui il mondo poggia su due pilastri e la forza di gravità non esiste, come riporta Tgcom24.

Secondo Darren Nesbit, il relatore che ha esposto l'ipotesi Pac Man, sarebbero presenti prove scientifiche a sostegno della sua idea e, in generale, di tutte quelle dei suoi seguaci. Una di queste prove è data dal fatto che "basta uscire per accorgersi chiaramente che il pianeta non è in movimento" , l'altra è che chi non sta sulla cima della sfera dovrebbe trovarsi inclinato o a testa in giù. Ma ciò non si verifica, quindi il nostro mondo non può che essere piatto.

Unico svantaggio dell'ipotesi è che l'uomo può tornare al punto di partenza, solo se viaggia nella stessa direzione, perché quando si arriva a un'estremità "lo spazio tempo si richiude" e si compare dall'altra parte, proprio come nel famoso videogioco, dove, il personaggio che esce dallo schermo a sinistra ricompare immediatamente a destra.

Coloro che sostengono la mancanza di spessore del nostro pianeta sono organizzati in varie associazioni. La più antica, la Flat Earth Society ha circa 600 membri e secondo un recente sondaggio su oltre 8200 americani il 2% "ha sempre creduto che la Terra fosse piatta" , mentre un 5% crede che sia tonda ma ha dei dubbi. I dati sono stati raccolti dalla compagnia statunitense YouGov.

La Terra quindi sarebbe lo scenario di Pac Man, ma speriamo che i terrapiattisti non arrivino a trasformare noi nei formaggini gialli protagonisti del gioco.