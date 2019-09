Terremoto di magnitudo 3,4 in Calabria

Paura nel pomeriggio in Calabria. Una scossa di terremoto di magnitudo 3,4 della scala Richter è stata registrata a 4 km ad ovest di Cerisano, comune situato alle porte di Cosenza.

La notizia è stata pubblicata dall’IngvTerremoti nel suo profilo Twitter. Le scosse sono state avvertite alle ore 16:11, con coordinate geografiche 39.26 di latitudine e 16.14 di longitudine ad una profondità di 31,6 km.

Il sisma è stato avvertito distintamente fino a grandi distanze. I tremori, infatti, si sono propagati fino a un raggio di 70 km. Grande paura, oltre che a Cerisano e Cosenza, anche a Rende, Mendicino, Castrolibero e in tutto il comprensorio calabrese settentrionale tra Sila, Catena Costiera e il Pollino.

Il terremoto è stato avvertito soprattutto da coloro che si trovavano nei piani alti degli edifici. In alcune zone, come riporta Cosenza Channel, pochi istanti dopo la scossa la gente è scesa in strada terrorizzata. Al momento, fortunatamente, non sono segnalati feriti né danni.