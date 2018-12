Terremoto Etna, post choc su Facebook: "Per il cenone di Capodanno abbiamo siciliani arrostiti..."

"Per il cenone di Capodanno abbiamo siciliani arrostiti" , "Non è giusto prendersi gioco dei siciliani se durante il terremoto non ci sono state vittime. Auspichiamoci scosse più forti" , "Terremoto ed eruzione vulcanica in Sicilia: chiamasi selezione naturale" . Sono tre dei tanti e vergognosi insulti e auguri di morte che hanno fatto capolino su Facebook a seguito del terremoto che il 26 dicembre ha colpito drammaticamente la provincia di Catania.

A denunciarli a muso duro ci ha pensato proprio CataniaToday che parla di risveglio del sentimento anti-meridionale, riportando altri post scioccanti postati sul celebre social network da utenti che si augurano che l'Etna (così come il Vesuvio in Campania) possa travolgere la comunità locale: "Per le prossime scosse speriamo che cadano tutti i ripetitori delle compagnie telefoniche. Devono morire chiedendo aiuto, sti fetosi" .

Nel frattempo, le scosse continuano e continua ad aumentare anche il numero degli sfollati.