"Terroni votatemi": i finti manifesti elettorali di Salvini e Di Maio

"Terroni votatemi" , si legge su un manifesto su cui spicca la faccia del leader del Carroccio Matteo Salvini. " Onesti quando ci pare ", è invece il messaggio attribuito a Luigi Di Maio. I manifesti elettorali sono spuntati in alcune zone di Bologna, nella notte tra il 20 e il 21 maggio. Ma sono chiaramente falsi.

Sui poster appaiono i volti dei due vicepremier, cui vengono attribuiti strani slogan: " Più armi nelle scuole ", si legge su un manifesto leghista, mentre il pentastellato dichiara di essere "stupido, ma onesto ". In entrambi i casi, i falsi manifesti sono firmati #castigat, nome che riporta al latino "castigati ridendo mores", che indica la capacità di denunciare caratteristiche e fatti tramite la satira.

Nel frattempo, però, la Lega ha minacciato di presentare un esposto e ha chiesto che " quanto prima siano rimosse le affissioni abusive e gravemente offensive contro Salvini, effettuate da un gruppo ben identificabile ". Parole di condanna anche da parte di Lucia Borgonzoni, senatrice leghista, sottosegretario di Stato al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali: " Questo è l'ultimo atto antidemocratico ai danni della Lega e di Matteo Salvini, che si inserisce in una lunga scia di gesti che contraddistinguono tristemente da anni alcune aree antagoniste e non solo, che ruotano attorno al territorio bolognese ". Sono, a sua detta, " azioni da condannare ", perché " ingiustificabili ". Per questo, " mi aspetto che tutte le forze politiche prendano le distanze da quanto avvenuto". "Sono così a corto di idee e argomenti che per colpire la Lega e il programma di buonsenso di Matteo Salvini devono ricorrere a manifesti falsi e diffamatori. Se pensano di intimidirci o fermarci, si sbagliano di grosso ", conclude la senatrice.

Intanto la Digos ha aperto un'indagine, per individuare gli autori.