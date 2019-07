Tigri uccidono domatore: tragedia durante le prove nel circo Orfei a Bari

Orrenda fine per un domatore di grandi felini del circo Orfei, che da alcuni giorni stava effettuando spettacoli a Triggiano, nel Barese. È stato aggredito e ucciso da 4 tigri durante le prove. L'uomo le stava addestrando quando improvvisamente i mammiferi lo hanno azzannato uno dopo l'altro. Dopo averlo ferito diverse volte, le quattro tigri hanno continuato a giocare con il suo corpo martoriato. Soccorso dal 118, per lui non c'è stato nulla da fare. Le tigri non gli hanno lasciato scampo.

È accaduto intorno alle 20. L'addestratore si chiamava Ettore Weber e aveva 61 anni ed era considerato uno dei più noti domatori italiani.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, durante l'addestramento si trovava in una gabbia con quattro felini, quando è stato aggredito da uno di loro. Subito dopo, anche gli altri tre si sono accaniti contro di lui. Prontamente soccorso dal personale del circo, l'uomo è però deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

I carabinieri hanno avviato un'inchiesta per fare luce su quanto accaduto.