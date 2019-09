Tokyo, donna scaraventata da tifone contro un palazzo

Si è registrato un decesso nel corso della devastazione causata dal potente tifone Faxai su Tokyo. A riportare la notizia è stata la BBC. Come mostrato da una telecamera di sicurezza, una donna di 50 anni è stata trasportata dalle forti raffiche di vento, venendo scaraventata contro un palazzo del quartiere residenziale della capitale nipponica. È stata immediatamente trasportata in ospedale, ma per lei non c'è stato nulla da fare. La donna è deceduta a causa delle gravi ferite riportate al capo.

Come leggiamo dall'agenzia Ansa, si contano 30 feriti e 900 mila abitazioni senza corrente elettrica a causa delle raffiche violente e delle piogge torrenziali che stanno martoriando la capitale del Giappone. Risultano esserci inoltre danneggiamenti ad immobili sulla costa orientale della metropoli.

La prefettura di Chiba aveva emesso un ordine di evacuazione per circa 2000 residenti, status di pre-allarme invece nell'area metropolitana di Tokyo e nelle prefettura di Shizuoka. Secondo quanto riportano i recenti dati della JMA, l'Agenzia di meteorologia nazionale, il tifone Faxai ha raggiunto una pressione atmosferica superiore a 965 elettropascal, con venti portanti una velocità di 216 chilometri orari.

Tepco, l'operatore elettrico di Tokyo, ha reso noto come nelle ultime ore siano rimaste senza elettricità 920 mila abitazioni. Sospesi inoltre i servizi ferroviari, come annunciato dalla compagnia East Japan Railway, comportando, inoltre, la cancellazione di almeno 120 treni Shinkansen, i mezzi di trasporto più celebri e veloci dell'intero Sol Levante. Cancellati anche 130 voli in partenza da Tokyo. L'intera città di Kanagawa (a sud della capitale giapponese) è rimasta anch'essa senza corrente, seppur per pochi minuti. Il tifone Faxai si sta attualmente dirigendo verso l'oceano Pacifico, ma le frane e gli allagamenti rimangono ancora un pericolo reale. Faxai risulta essere uno dei tifoni più violenti che ha colpito la capitale nipponica negli ultimi 10 anni.