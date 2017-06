Toni Capuozzo: "Ecco perché l'Italia si salva dagli attentati"

Toni Capuozzo commenta la scelta dell'Allenaza militare araba di escludere il Qatar "perché finanzia i terroristi". Un commento schietto quello di Capuzzo che afferma: "Un po' come il bue che dà del cornuto al toro: nessuno è limpido quanto a rapporti con il radicalismo islamico". La rottura, secondo Capuozzo è da rintracciare anche nei rapporti con l'Iran e con i Fratelli Musulmani. Di fatto il Qatar spesso è stato accusato di essere molto vicino a Teheran e di finanziare il gruppo di stampo islamista. Poi Capuozzo però fa una riflessione sull'Italia che considera molto "confusa". Insomma Capuozzo parla anche dei rapporti tra il nostro Paese e il Qatar: "Acora Al Jazeera passa per la Cnn del mondo, dove la Qatar foundation finanzia 33 centri islamici, dove il Qatar possiede il 99% di Porta Nuova a Milano, dove i Fratelli Musulmani passano per un'innocua confraternita? Non sarà anche questo, oltre al fatto di essere un porto franco, lo stellone che ci salva dagli attentati?". Ed è proprio questa parte finale del suo commento che ha scatenato un vero e proprio dibattito sui social. Secondo Capuozzo il nostro Paese sarebbe immune da attentati proprio per gli interessi economici che alcuni Paesi arabi hanno in Italia.