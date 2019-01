Torino, 14enne lascia un messaggio ai genitori e si toglie la vita

Tragedia avvenuta ieri pomeriggio, a Torino, dove un adolescente si è gettato dal parapetto del lungopò Diaz Cairoli, togliendosi la vita.

Il fatto è avvenuto intorno alle 16:35, e ad assistere in diretta al terribile dramma sono stati i molti passanti che percorrevano la passeggiata fra piazza Vittorio Veneto e la chiesa Gran Madre di Dio. Nonostante la tempestiva chiamata ai soccorsi, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Il suo corpo è infatti precipitato sulla banchina dei Murazzi e nell’impatto la testa ha sbattuto violentemente sull’asfalto. Il decesso è stato praticamente immediato.

Sul posto le autorità locali ed i sanitari dal 118 che, dopo alcuni disperati tentativi di rianimazione, hanno infine dichiarato la morte del giovane.

Si tratta di Erik De Palma, un 14enne di Novi Ligure (Alessandria), che si trovava nel capoluogo piemontese per far visita ai nonni durante le vacanze natalizie.

Al momento sono ancora ignote le ragioni che hanno spinto l’adoloscente a compiere il gesto estremo, si è soltanto appreso che, poco prima di gettarsi nel vuoto, la vittima ha inviato un messaggio tramite WhatsApp ai propri genitori.

Sul caso indagano gli uomini della questura di Torino, che hanno deciso di non rivelare il contenuto del testo d’addio arrivato ai familiari del giovane.