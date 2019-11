Torino, 36 migranti stipati in furgone: arrestati due passeur

Quando la polizia ha aperto le porte del furgone, si è trovata davanti decine di migranti ammassati. 36 (fra cui due minorenni), per la precisione. Stretti uno all'altro, gli irregolari di nazionalità pakistana e indiana, speravano di oltrepassare il confine e raggiungere facilmente la Francia e la Spagna. Ma le forze dell'ordine sono riuscite a intercettare il Fiat Ducato prima che lasciasse il Paese.

Per favoreggiamento all'immigrazione clandestina pluriaggravata sono stati messi in manette due giovanissimi passeur pakistani di 20 e 21 anni. I due sono stati sorpresi alle tre della scorsa notte al casello di Bruere, prima dell'imbocco dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Nel furgone, 36 immigrati viaggiavano stipati in piedi nel vano di carico, senza finestrini e senza le minime condizioni di sicurezza.

" Trentasei uomini erano ammassati in condizioni disumane - ha spiegato il dirigente della Squadra Mobile di Torino, Marco Martino, come riporta La Stampa -. Senza aria e senza acqua. Mai erano state trovate così tante persone in un mezzo così piccolo: un record negativo che non vorremmo mai ripetere" . Dopo aver fermato il furgone, le forze dell'ordine hanno creato un cordone per impedire che qualche migrante scappasse, correndo sull'autostrada.

Secondo le prime informazioni, il furgone era stato regolarmente noleggiato a Milano da uno dei due passeur che aveva presentato una patente falsa. I migranti, tutti irregolari, sono stati subito accompagnati in Questura per gli accertamenti del caso. Dai loro racconti è emerso che avevano pagato fino a 5 mila euro per essere trasportati fuori dall'Italia. Così sono partite subito le indagini: la Squadra mobile, come riporta il quotidiano, sta infatti cercando di verificare eventuali collegamenti con le organizzazioni criminali che gestiscono il traffico di migranti e alcune risse tra gruppi di nigeriani e pakistani scoppiate negli scorsi mesi a Torino.

Documenti falsi per i migranti

Intanto in città, altre quattro persone sono state arrestate per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I quattro facevano arrivare in Italia diversi cittadini provenienti da Pakistan, India e Bangladesh, fra cui alcuni bambini (Guarda il video).