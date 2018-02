Torino, anziana investita e trascinata da un pirata della strada

Tragedia a Torino, dove una donna è stata trascinata e uccisa da un "pirata della strada" (guarda la gallery).

È successo in pieno centro. Stando alle prime informazioni, la 68enne Giuliana Minuto sarebbe stata travolta e poi trascinata per centinaia di metri, da corso Fiume fino a corso Moncalieri, vicino alla chiesa della Grande Madre. L'investitore è poi fuggito senza fermarsi a prestare soccorso. Il traffico nella zona è stato fermato per diverse ore.

La polizia municipale sta visionando le telecamere della zona per identificare il conducente. La Squadra Infortunistica della Polizia Municipale è alla ricerca di testimoni e chiede a chi avesse visto la dinamica dell'incidente di chiamare i numeri 0110111 o 01101126510.