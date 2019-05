Torino, auto pirata investe una 19enne incinta. La giovane partorisce, ma la bimba è grave

Una donna di 19 anni all'ottavo mese di gravidanza è stata investita sulle strisce pedonali a Orbassano, Torino. La giovane, ora, si trova all’ospedale Cto, dove è atterrata con l’elisoccorso del 118. I medici si sono preoccupati fin da subito delle condizioni del feto per questo hanno deciso per il cesareo d'urgenza. Le condizioni della bimba sono critiche.

Così, per la prima volta, un’equipe dell’ospedale ginecologico Sant’Anna è andata "in trasferta immediata" all’ospedale Cto, specializzato in grandi traumi. Come scrive il Corriere della Sera, fin da subito i medici si sono resi conto delle gravi condizioni di salute del feto a causa dell'impatto subito. Così hanno puntato tutto sul parto cesareo. La bimba, che era alla 38esima settimana, è nata alle 16 e si chiama Sofia. Pesa tre chili e 300 grammi. Avendo subito traumi, la neonata di trova in Terapia intensiva neonatale. Le sue condizioni sono critiche e delicate.

Stando a quanto riporta ancora il Corriere, la mamma sta bene, ha subito la frattura della clavicola e ha un taglio al sopracciglio. Verrà trasferita al Sant’Anna, dove si trova la bimba. Intanto, la polizia sta cercando di trovare il pirata della strada che è fuggito dopo aver travolto la giovane. La donna, infatti, era appena uscita dal supermercato con il marito e stava attraversando la circonvallazione della strada provinciale 6 quando una Fiat Stilo ha travolto entrambi per poi darsi alla fug