Torino, beve cocktail "Tamango" finisce in ospedale

Una bevuta con gli amici e la corsa in ospedale. Succede a Carmagnola, Torino, dove Pierfrancesco, un ragazzo di 16 anni, dopo aver bevuto un cocktail è caduto in uno stato confusionale profondo, una sorta di coma etilico.

Il malore e la corsa in ospedale

" Eravamo in quattro e lo abbiamo bevuto tutti - ha raccontato un amico ai medici - ma solo lui si è sentito male. Ha perso i sensi e abbiamo chiamato i soccorsi". Pierfrancesco, secondo quanto racconta La Stampa, avrebbe bevuto un Tamango, un cocktail famoso a Torino e celebrato persino da televisioni internazionali. Sul web è addirittura chiamato "la risposta italiana all’assenzio ". Niente di illegale o cancerogeno.

Eppure Piefrancesco è finito all'ospedale Santa Croce di Moncalieri e sottoposto a una terapia ad hoc con farmaci che hanno facilitato l’espulsione dell’alcol in eccesso dal sangue. L'hanno salvato, ora sta bene ed è stato dimesso. Ciò che gli ha provocato un malore resta un mistero al momento. Tra una settimana gli esiti degli esami fatti dal laboratorio antidoping: forniranno le risposte a numerosi test, anche tossicologici, eseguiti su un campione di sangue. Inoltre si scoprirà quanto alcol avesse nel sangue il giovane e se è stato questo a causare quello stato comatoso.

Sulla vicenda sono intervenuti anche i carabinieri di Moncalieri che puntano a vederci chiaro. Saranno sentiti gli amici e le persone che erano con lui per capire se quel cocktail è stato consumato e preparato dallo storico locale della zona Les Arcades. Se così fosse, come scrive La Stampa, i proprietari rischierebbero una multa amministrativa per aver servito alcolici a un minorenne.