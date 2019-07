Torino, coppia fa sesso in strada davanti ai passanti

Pochi secondi, 19 in totale, ma sufficienti a destare un certo scalpore. Da qualche giorno gira in rete il video di due ragazzi che fanno sesso alla luce del sole e in pieno centro a Torino. I due vengono ripresi mentre danno pieno sfogo davanti a tutti alle loro pulsioni appoggiati al muro dell' "Ospedale Oftalmico", storica clinica oculistica del capoluogo piemontese. Con la scritta a caratteri cubitali che si staglia sulle loro teste come a fare da improbabile titolo alla scena.

Nel frattempo un passante butta l'occhio e senza batter ciglio prosegue la sua marcia. Alla fine lei si scosta forse perché si rende conto della situazione e si vergogna o forse perché l'atto è giunto al suo termine. Dalle immagini i due non sono riconoscibili, quasi impossibile per i residenti del quartiere tentare di risalire alle loro identità. L'autore del video, circolato su WhatsApp, li riprende da lontano e la qualità della filmato non è alta.

Il tutto a pochi passi dalla stazione di Torino Porta Susa. Probabilmente di mattino presto visto che le strade sembrano vuote e senza traffico. Quell'angolo, all'incrocio via Passalacqua con via Juvarra, è a pochi passi dalla centralissima via Cernaia e da piazza XVIII Dicembre.