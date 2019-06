Torino, ferma agenti in strada e li aggredisce: preso gambiano

Si è buttato in mezzo alla strada, bloccando la vettura della squadra volante che si trovava a transitare per via Montanaro a Torino.

Impegnata in un'operazione di pattugliamento del territorio, la vettura non ha potuto proseguire la sua marcia a causa del responsabile, un giovane di nazionalità gambiana. La situazione è ulteriormante peggiorata quando lo straniero ha iniziato a gridare insulti e minacce agli agenti del commissariato di Barriera di Milano, obbligandoli a scendere dall'auto per risolvere il problema.

Il tentativo di fermare l'africano si è rivelato inizialmente vano, dato che quest'ultimo si è rivoltato contro i poliziotti, spintonandoli per guadagnare una via di fuga. Dopo esser stato raggiunto, inoltre, lo straniero ha dato vita ad una colluttazione, che si è conclusa col ferimento di uno degli agenti che cercavano di bloccarlo, rimasto contuso ad un ginocchio e ad una mano.

Trasportato negli uffici della questura di Torino, l'extracomunitario è stato sottoposto alle consuete operazioni di identificazione ed incriminazione. Si tratta di un 19enne gambiano in possesso di protezione internazionale, tratto in arresto con l'accusa di oltraggio, minacce, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Alle sue spalle una lunga lista di precedenti, ed un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria mai ottemperato.

Stando a quanto riferito dalla stampa locale, si valutano in queste ore eventuali provvedimenti da adottare circa la sua posizione sul territorio nazionale italiano.