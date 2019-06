Torino, fermato per droga dà in escandescenze e rompe dito ad agente

Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri negli uffici del commissariato di polizia Centro di via Giuseppe Verdi (Torino). Qui un giovane italiano, in stato di fermo dopo essere stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti, ha dato in escandescenze, arrivando ad aggredire fisicamente gli uomini in divisa.

Secondo quanto riferito dai quotidiani locali, il soggetto, un 38enne, era stato raggiunto e trattenuto dai poliziotti mentre si aggirava in piazza Vittorio Veneto. Fermato per un controllo, l'uomo è risultato essere in possesso di un piccolo quantitativo di droga, motivo per cui gli agenti hanno deciso di condurlo in centrale per le consuete pratiche di identificazione.

Denunciato per detenzione di stupefacenti e quindi rimesso in libertà, il 38enne è invece andato su tutte le furie, prendendosela con coloro che lo avevano fermato.

Dopo avere inveito contro i poliziotti, il facinoroso è ricorso direttamente alla violenza avventandosi su uno degli agenti, al quale è riuscito a rompere un dito. Fermato dai colleghi del ferito, il 38enne è finito in manette con l'accusa di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Sono 25 i giorni di prognosi assegnati al poliziotto, accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Torino subito dopo l'aggressione.