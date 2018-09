Torino, figlio di No Vax lasciato da solo in palestra

Ha trascorso il primo giorno di scuola dopo il ritorno dalle vacanze da solo, in palestra, lontano dai suoi compagni di classe. Un bimbo di 4 anni è stato messo in "isolamento" perché non in regola con i vaccini. È successo alla scuola dell’Infanzia Arcimboldo a Settimo Torinese, in provincia di Torino.

Con l'apertura del nuovo anno scolastico, tornano le polemiche sui vaccini e sull'accesso degli alunni alle loro classi. Le scuole comunali di Settimo hanno infatti deciso, all'unanimità, di mettere in atto uno misura restrittiva per le famiglie con bambini non in regola con le vaccinazioni. Per questo motivo, il bimbo è stato portato in palestra invece che nella sua classe.

Lo sfogo del padre

"Hanno umiliato mio figlio lasciandolo solo - ha raccontato il padre -. Non abbiamo infranto nessuna regola. Per puro scrupolo la settimana prima dell’inizio della scuola ho inviato tramite una pec la documentazione necessaria: la circolare della Regione Piemonte e la prenotazione dell’Asl al primo richiamo, il 21 settembre" .

Come riporta il Corriere, la dirigente dell'istituto ha chiamato i carabinieri che sono intrevenuti sul posto per verbalizzare l'espidosio e segnalare il caso in procura. "Anche noi abbiamo fatto esposto alla Procura di Ivrea per abuso su minore, abuso di atti d’ufficio e per violazione di privacy", ha spiegato il padre del bimbo.

Questa mattina il piccolo alunno è stato portato di nuovo a scuola. Dopo che i genitori hanno minacciato di querelare insegnati e preside, la dirigente lo ha fatto stato entrare in classe.