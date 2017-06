Torino, la Giunta Appendino perde pezzi dopo il disastro in piazza

Novità in arrivo per la giunta pentastellata del Comune di Torino. Nelle prossime ore l'assessore Stefania Giannuzzi dovrebbe cedere le deleghe all'Ambiente all'attuale capogruppo M5S Alberto Unia. Secondo indiscrezioni, la sindaca Chiara Appendino sarebbe pronta ad annunciare l'avvicendamento già domani o al più tardi lunedì. Il cambio, sempre secondo quando appreso, non avrebbe nulla a che fare con i fatti di piazza Sann Carlo, ma servirebbe a rendere ulteriormente incisiva l'azione della giunta in un settore, quello dell'Ambiente appunto, considerato strategico per la città dalla sindaca Appendino e dalla maggioranza Cinque Stelle. Spetterà poi al gruppo consiliare M5S indicare il nuovo capogruppo che dovrebbe sostituire Unia.

Un'altra lettura di questo cambio in Giunta, invece, sarebbe legato al disastro di Piazza San Carlo e, più precisamente, alla mancata pulizia della piazza dalle bottiglie di vetro, divenute più tardi la principale causa delle ferite durante il fuggi fuggi per il falso allarme bomba.

Stefania Giannuzzi, selezionata con un "bando", ieri era stata vista uscire in lacrime dall'ufficio della sindaca Chiara Appendino. L'operazione di rimpiazzo avrebbe un duplice scopo: da un lato proteggere il capo di gabinetto della sindaca, Paolo Giordana, che ha curato l'organizzazione dell'evento, e dall'altro lato ricucire i rapporti dell'amministrazione con il Movimento.