Torino, intervengono per odore di gas e scoprono un laboratorio di eroina

Sono intervenuti per il forte odore di gas e hanno trovato un laboratorio di eroina. È una scena alla Breaking Bad questa di Torino. Nel quartiere Madonna del Pilone, gli inquilini di una palazzina hanno iniziato a sentire un odore di gas sempre più forte. Dopo alcuni accertamenti, i residenti hanno capito che questo proveniva da un appartamento e così hanno deciso di chiamare i carabinieri.

Gli agenti, una volta sul posto, hanno fatto irruzione nell'appartamento. Ed ecco l'incredibile scoperta. Entrando nell'abitazione hanno trovato fornelli da campo accesi, da cui il probabile odore di gas, mascherine e miscelatori elettrici, diversi chili di sostanza marrone, probabilmente utilizzata per il taglio delle dosi, e altro materiale per il confezionamento. per il taglio e il confezionamento dell'eroina.

L'occupante dell'alloggio, ovvero colui che si occupava della produzione di eroina, è riuscito a fuggire. Nella casa-laboratorio sono stati sequestrati tre chili di eroina già confezionata in panetti che avrebbe consentito, una volta tagliata, di immettere sul mercato una quarantina di chili di droga per un valore di circa 500 mila euro. Le indagini proseguono per accertare l'identità di chi occupava l'abitazione ed eventuali complici.