Torino, distrugge tre auto con una marmitta: preso magrebino

Ancora un episodio di violenza nel quartiere di Barriera di Milano (Torino), al termine del quale è stato tratto in arresto un 30enne di nazionalità marocchina.

I fatti si sono svolti intorno alle 4 del mattino, quando il numero unico per le emergenze (Nue) è stato contattato da numerosi residenti a causa di una rissa scoppiata tra via Montanaro e via Scarlatti.

Alcune volanti della questura di Torino hanno raggiunto in breve il luogo indicato dalle segnalazioni. Al loro arrivo, tuttavia, gli agenti hanno trovando solo un nordafricano che si aggirava per le strade con un grosso tubo di metallo in mano. Dietro l'uomo almeno 3 autovetture danneggiate, che presentavano il parabrezza frantumato ed evidenti danni.

Lo straniero, in condizioni psicofisiche alterate ed ancora nervoso per il litigio avuto poco prima, si era impossessato di una marmitta della lunghezza di circa un metro per sfogare la sua rabbia su alcune automobili posteggiate a bordo strada. Le foto della pagina Facebook di Alberto Barona (Comitato NOI di Barriera), testimoniano i danni causati.

Alla vista dei poliziotti, il 30enne ha tentato di liberarsi dell'oggetto, lanciandolo sotto una vettura, e di darsela a gambe. Tutto inutile, dato che gli uomini in divisa lo hanno fermato, tratto in arresto, e trasportato negli uffici della questura.

Durante le fasi di indicazione il marocchino, clandestino e pregiudicato a causa di una lunga lista di precedenti di polizia, ha fornito generalità fasulle agli inquirenti. Smascherato immediatamente, è stato denunciato per false dichiarazioni sull'identità personale e danneggiamento aggravato.