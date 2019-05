Torino, lite fra stranieri finisce nel sangue: arrestato peruviano

Paura in centro a Torino, dove nella notte di sabato ha avuto luogo una furiosa lite fra cittadini stranieri poi conclusasi nel sangue.

Protagonisti della vicenda due uomini di nazionalità peruviana, che si sono affrontati in via Nizza intorno alla mezzanotte. I contendenti stavano discutendo animatamente quando, ad un certo punto, uno dei due ha deciso di ricorrere alla violenza, armandosi di un affilato coccio di bottiglia.

In preda alla furia, l'aggressore si è avventato sul rivale, riuscendo a ferirlo al volto ed al collo, prima di darsi alla fuga. Sul posto sono tempestivamente sopraggiunti i soccorsi, allertati dai residenti che avevano assistito alla scena.

A rimanere a terra un 48enne, trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Mauriziano di Torino. Assistito dal personale sanitario, l'uomo non rischia comunque la vita.

I carabinieri del nucleo radiomobile si sono invece occupati di rintracciare il responsabile, intercettato in breve tempo in piazza XVIII Dicembre. Lo straniero, che si trovava a bordo di un bus Gtt della linea urbana 101, è stato raggiunto dai militari ed immobilizzato.

Condotto in caserma per le pratiche di identificazione, è risultato essere un 38enne peruviano già noto alle forze dell'ordine per precedenti reati. Al momento si trova dietro le sbarre, a disposizione dell'autorità giudiziaria.