Torino, senzatetto aggredisce operatore della Croce Rossa

Aggressione a Torino avvenuta nella notte tra sabato e domenica ai danni di un operatore della Croce Rossa Italiana. Protagonista dell’episodio di violenza un senzatetto marocchino di 45 anni, da tempo noto alle forze dell’ordine, che ha dato improvvisamente in escandescenze in una struttura allestita in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto. Il riparo d’emergenza in questione era stato approntato proprio per dare ospitalità ai senzatetto della città di Torino e dell’hinterland in questo periodo di grande freddo.

L’operatore aggredito dallo straniero stava dando la sua collaborazione al progetto sopra citato, denominato appunto “Emergenza freddo”. Provvidenziale l’intervento degli agenti della municipale di Torino, che hanno bloccato il facinoroso e lo hanno poiaffidato alle cure dei colleghi della polizia di stato.

Il marocchino si trova ora dietro le sbarre di una cella di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo, previsto per domani.

L’operatore, accompagnato al pronto soccorso, ha ricevuto una prognosi di 15 giorni.