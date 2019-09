Torino, marocchino aggredisce l’attrice Gloria Cuminetti

È stato un sabato sera da incubo quello che ha vissuto la 30enne attrice di origini bergamasche Gloria Cuminetti. La giovane, infatti, è stata aggredita e presa a pugni senza motivo nel cuore di Barriera di Milano a Torino. Protagonista della violenza è Halim Ben Daoud, un marocchino di 34 anni, risultato essere irregolare in Italia.

Lo straniero, in evidente stato di alterazione psico-fisica a causa dell’assunzione di sostanze stupefacenti, si è scagliato contro la donna che passeggiava tranquillamente in strada.

Per fortuna della vittima, una pattuglia stava percorrendo via Cecchi quando è stata fermata dai passanti che le hanno segnalato quanto era appena successo. I militari hanno immediatamente raggiunto il luogo dell’aggressione riuscendo ad individuare immediatamente il responsabile del folle gesto.

Il nordafricano, per evitare il fermo, ha iniziato ad inveire contro i carabinieri e, poi, ha provato ad aggredirli. Per evitare che la situazione degenerasse, gli uomini dell’Arma hanno azionato il taser in dotazione e hanno sparato un colpo.

Reso inoffensivo, l’immigrato è stato arrestato per violenze e resistenza a Pubblico ufficiale e lesioni gravi. Il giovane è stato portato all’ospedale San Giovanni Bosco e dimesso. Esami medici hanno evidenziato che il 34enne era in stato di agitazione psicomotoria e privo di lucidità per l’abuso di cannabinoidi.

Dalle indagini svolte dai carabinieri è anche emerso che il marocchino, poco prima dell’aggressione alla nota attrice, aveva spintonato e ingiuriato anche una coppia che passeggiava nela zona.

Gloria Cuminetti, protagonista di "Sexxx" di Davide Ferrario e di alcuni spot pubblicitari, ha passato la notte in ospedale dove è stata ricoverata per accertamenti. Le sue