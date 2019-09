Sorpreso ad urinare, viene preso a bottigliate: marocchino finisce in manette

È stato aggredito e preso a bottigliate perchè sorpreso ad urinare nei pressi dei cassonetti della spazzatura collocati in via Saluzzo a Torino.

A scagliarsi contro un uomo di nazionalità somala è stato un marocchino di 49 anni, irritato dalla scena che si è presentata dinanzi ai suoi occhi durante la serata dello scorso giovedì. Sono all'incirca le 20 quando il 49enne, che passava per San Salvario, si è imbattuto in uomo che stava urinando su un muro. Prima l'aggressione verbale, col marocchino che si scaglia poi contro il somalo e lo colpisce ripetutamente in testa utilizzando una bottiglia di vetro.

Pur sanguinante, il somalo reagisce, e si viene così a scatenare una violenta rissa tra i due. È a questo punto che una pattuglia della squadra volante di Torino interviene sul posto, trovando due stranieri nel pieno della colluttazione, uno dei quali con evidente perdita di sangue causata da una profonda lesione al collo.

I poliziotti riescono a separare i litiganti, ed a contattare il 118 per richiedere assistenza per il ferito. Il somalo, che in ospedale ha poi ricevuto 5 giorni di prognosi per le ferite riportate, è stato denunciato per atti contrari alla pubblica decenza.

Diverso il discorso per il marocchino, risultato non solo pregiudicato ma anche colpito da un decreto di espulsione mai ottemperato. Il 49enne è stato tratto in arresto con l'accusa di lesioni.