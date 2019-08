Torino, marocchino rapina anziano: arrestato grazie ai passanti

Ancora violenza a Barriera di Milano, storico quartiere di Torino spesso teatro di tensioni e di disordini. Stavolta a farne le spese è un italiano di 72 anni, rimasto ferito dopo essere stato derubato da un cittadino straniero.

Secondo le poche notizie filtrate fino ad ora, l'episodio si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, intorno all'ora di pranzo. L'anziano stava camminando lungo via Monte Rosa, angolo via Gaspare Spontini, quando è stato raggiunto da un nordafricano che, dopo averlo preso di mira, ha improvvisamente afferrato la collanina d'oro che aveva al collo e l'ha strappata, dandosi alla fuga.

Il 72enne ha disperatamente cercato di fermare il ladro, correndogli dietro, ma durante il percorso è caduto, andando ad impattare violentemente con il suolo.

Immediato l'intervento dei passanti che avevano assistito alla scena. Mentre alcuni si sono affrettati a soccorrere l'anziano, ferito al volto, altri hanno deciso di inseguire il magrebino.

Quest'ultimo, catturato ed inizialmente immobilizzato a terra, ha lottato come una furia per liberarsi, cercando anche di colpire le persone che lo trattenevano con delle forbici. La situazione è fortunatamente ritornata alla calma grazie all'arrivo delle volanti della questura di Torino. Gli agenti hanno arrestato il soggetto, risultato essere un marocchino, per poi condurlo in centrale.

Ancora nessuna notizia circa eventuali provvedimenti penali presi nei confronti dello straniero.