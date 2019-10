"Seimila euro di multa perché giravo in monopattino"

La circolare anti monopattino in vigore a Torino ha fatto una nuova vittima. Questa volta a finire nei guai è stato un 24enne nigeriano, fermato dai vigili urbani nella serata dal 19 ottobre scorso e sanzionato con una multa da oltre 6400 euro. Il giovane, che in Italia si mantiene facendo il lavapiatti in un ristorante della città, è stato accusato di sfrecciare contromano tra le strade a bordo di un monopattino elettrico senza, inoltre, avere la patente.

La storia è raccontata dal Corriere della Sera che ha raccolto la versione dell’immigrato. Il giovane stava usando il monopattino elettrico come sua consuetudine per andare al lavoro quando è stato fermato da una pattuglia della municipale. Il nigeriano, però, non sapeva che da qualche tempo il capoluogo piemontese ha equiparato quel mezzo di trasporto ai ciclomotori, con conseguente obbligo di patente.

Normalmente chi è sorpreso a circolare sui monopattini elettrici dovrà pagare una multa di oltre mille euro. Nel caso dell’extracomunitario, però, il conto finale è lievitato a 6mila perché si sommano una serie di infrazioni come la mancanza della patente e altri documenti necessari, dell'alta velocità e della direzione contromano.

Il 24enne, che si fa chiamare Lyke, ora è disperato perché non sa dove trovare una simile somma. "Sono a Torino per studiare, sto imparando l’italiano. Ma per mantenermi, ho bisogno di lavorare" , ha spiegato il ragazzo al quotidiano.