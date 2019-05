Torino, muore il padrone: cane non può entrare in chiesa durante il funerale

È stato lasciato fuori dalla chiesa durante il funerale del suo padrone 84enne, un labrador di nome Paval. È accaduto a Torino, nella parrocchia dedicata al beato Pier Giorgio Frassati e adiacente al centro di accoglienza per anziani.

Il prete, Danilo Palumbo, ha vietato l'ingresso al cane e nessuno è riuscito a fargli cambiare idea. Tanta l'indignazione da parte dei presenti. Tutti erano a conoscenza di quanto il cane e il suo padrone fossero legati e tutti hanno sentito l'animale guaire fuori dalla chiesa durante la messa.



"Pavel e il suo padrone erano sempre insieme e non permettergli di restargli accanto, per l'ultima volta, in chiesa è stato un gesto non è piaciuto ai parrocchiani che hanno promesso addirittura una raccolta firme per cambiare questa assurda regola", scrive su Facebook la fondazione no profit "Virio". Come si legge su La Stampa Pavel è un cane docile e non avrebbe dato fastidio a nessuno. Ma così non la pensava don Danilo. Ora gli amanti degli animali stanno pensando fare una raccolta fime perché non si verifichino più episodi come quello di Torino.