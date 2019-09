Marocchino non paga le consumazioni e punta coltello contro il barista

Voleva bere a suo piacimento, ovviamente senza pagare un centesimo, e una volta vistosi respinto ha afferrato un coltello e ha minacciato la barista. Protagonista della violenza, avvenuta nella tarda serata di martedì in un bar di Torino, è stato un marocchino di 31 anni arrestato per rapina dagli agenti della Squadra volante.

Lo straniero, come un normalissimo cliente, è entrato in un locale situato in via Belfiore ed ha iniziato a consumare diverse birre. L’immigrato si era comporta bene fino al momento di pagare il conto. A quel punto, infatti, l’uomo si è alzato ed è uscito all’esterno del bar allontanandosi, lasciando senza parole la titolare.

Un danno economico per il locale ma, fortunatamente, nulla più. La storia, invece, non era finita. Dopo circa un’ora, il giovane si è ripresentato nello stesso bar e con fare piuttosto prepotente ha chiesto una nuova birra. Ma al "no" della barista, lo straniero si è avvicinato al frigo, ha prelevato una bottiglia e l’ha aperta bevendosela.

La donna dietro al bancone, a quel punto, ha chiesto all’extracomunitario di saldare il conto di tutte le birre consumate, compresa l'ultima. L’immigrato, con la mente annebbiata dall’alcol, ha avuto uno scatto d’ira tanto che ha preso un coltello e, brandendolo, ha minacciato la barista.

Quest’ultima, nel frattempo, però, ha allertato via Whatsapp il compagno, spiegandogli la situazione. Il titolare, a sua volta, ha subito contattato la polizia che, giunta sul posto, ha trovato il nordafricano ancora nel locale in atteggiamenti molesti. Gli uomini della Squadra Volante di Torino hanno, così, arrestato lo straniero con l’accusa di rapina.

A seguito di ulteriori accertamenti, gli agenti hanno scoperto che il marocchino aveva precedenti specifici ed era irregolare in Italia.