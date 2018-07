Torino, perde il lavoro e si inventa rapinatore. Finisce arrestato

Senza lavoro e con un mare di debiti che lo stavano annegando. Così un 33enne di Torino ha pensato bene di rapinare le casse dei supermercati per pagare i debiti dopo aver perso il lavordo di cuoco in Olanda.

Arrestato dai carabinieri

È la giustificazione fornita ai carabinieri di Chivasso da un 33enne arrestato venerdì pomeriggio poco dopo aver commesso un colpo in un supermercato del torinese. L'uomo agiva da solo e a volto scoperto, con un collare, armato di pistola giocattolo faceva la fila, attendeva il suo turno e rapinava la cassiera.

Non si preoccupava di lasciare le sue impronte digitali e nel mese di giugno ha messo a segno almeno tre rapine in altrettanti supermercati del torinese. I militari sono giunti a lui dopo aver analizzato le immagini di videosorveglianza e aver monitorato decine di supermercati della zona Venerdì scorso l'ultimo colpo.I militari hanno sequestrato la pistola giocattolo utilizzata per le rapine.