Torino, pestano clochard e uomo che lo soccorre: arrestati 3 giovani

Hanno aggredito un senzatetto sotto i portici di via Cernaia a Torino, scagliandosi poi anche contro un passante di una sessantina d'anni intervenuto in suo soccorso.

Identificati grazie alla testimonianza di quest'ultimo ed alle immagini riprese da alcune videocamere di sorveglianza, sono stati arrestati tre italiani di età compresa tra i 20 ed i 23 anni già noti alle forze dell'ordine.

L'episodio risale allo scorso mercoledì e si è verificato verso le 17, quando il gruppetto, che si trovava in piazza XVIII Dicembre, ha preso di mira il clochard. "L'ho incrociato sotto i portici di via Cernaia. Era tutto insanguinato e gli ho chiesto cosa fosse successo." , dice il passante intervenuto per prendere le sue difese, come riportato da "Leggo". "Lui mi ha indicato i ragazzi che, a suo dire, l'avevano picchiato. Erano con un gruppo di amici. Allora sono andato da loro. Volevo avere delle spiegazioni, ma hanno aggredito anche me" , ha raccontato.

Furiosi per l'intromissione, 3 ragazzi hanno rincorso l'uomo fino all'ascensore della metropolitana, all'interno del quale è avvenuta l'aggressione. Mentre due di essi lo tenevano fermo, impedendogli di difendersi, il terzo lo picchiava. Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura di Torino, che hanno soccorso l'uomo, poi finito in ospedale per ricevere le cure del caso.

Quando i poliziotti hanno rintracciato i responsabili, uno di questi si è scagliato contro di loro brandendo una bottiglia di vetro, minacciandoli ed insultandoli. Necessario per gli agenti il ricorso all'uso dello spray urticante per immobilizzare il facinoroso.

Tutti i responsabili sono accusati di violenza privata aggravata, mentre per il giovane che ha aggredito gli uomini in divisa si aggiunge la contestazione dei reati di resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale.