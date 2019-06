Torino, processo piazza San Carlo: nei 32 risarcimenti c'è il compagno di Erika

Sono state definite 32 richieste di risarcimento per i fatti di Piazza San Carlo a Torino, dove per la proiezione finale di Champions League Juventus-Real Madrid sono morte due persone, Erika Pioletti e Marisa Amato, e si sono registrati oltre 1.500 feriti. Il processo vede imputate a vario titolo per omicidio colposo, disastro e lesioni, 15 persone tra le quali anche la Sindaca di Torino Chiara Appendino e l'ex questore Angelo Sanna.

Altri 23 risarcimenti dovranno essere messi a punto, ma fanno sapere che le trattative col Comune di Torino e con l’agenzia Turismo Torino sono in fase avanzata.

Tra i primi risarciti, con importi che sarebbero per decine di migliaia di euro c’è Fabio Martinoli, compagno della 38enne Erika Pioletti, la prima vittima dell’ondata di panico scatenata da una rapina la sera del 3 maggio 2017. Morì dopo dodici giorni di agonia per essere rimasta schiacciata dalla calca.

L’udienza preliminare è stata aggiornata al 16 luglio in modo da permettere a tutte le parti civili che non hanno ancora raggiunto un accordo di stabilire i risarcimenti.