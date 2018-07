Torino, pusher senegalesi aggrediscono gli agenti

Un blitz della Polizia, avvenuto intorno alle 20 di ieri nella zona di Barriera di Milano (Torino), si conclude in modo decisamente più complesso del previsto.

Gli agenti si apprestavano ad arrestare un 19enne senegalese, colto con le mani nel sacco in piazza Montanaro, una delle principali zone di spaccio della città, quando numerosi “colleghi” connazionali del giovane li hanno accerchiati per impedir loro di concludere l’operazione.

La resistenza opposta dal nutrito numero di spacciatori senegalesi è stata così strenua da costringere i poliziotti a chiedere rinforzi; alcuni di questi hanno riportato infatti delle contusioni.

Dopo l’arrivo di altre quattro volanti sul posto è stato finalmente possibile procedere all’arresto dei principali responsabili dell’aggressione, a partire dal pusher 19enne, primo obiettivo del blitz scattato nella zona. Si è scoperto che il ragazzo, irregolare sul territorio nazionale, aveva già numerosi precedenti per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Insieme a lui altri due connazionali sono finiti in manette, con l’accusa per entrambi di resistenza a pubblico ufficiale, falsa attestazione d’identità personale e favoreggiamento.

Le indagini degli inquirenti hanno portato inoltre a galla il fatto che due dei tre arrestati avevano già ricevuto un divieto di dimora nel Comune di Torino, a causa dei loro prededenti di spaccio.

Il 19enne è stato portato successivamente al Pronto Soccorso dell’ospedale, in quanto aveva ingerito degli ovuli contenenti droga poco prima del fermo.