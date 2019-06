Torino, morso dalle blatte mentre era in ospedale

Episodio di malasanità all'ospedale Molinette. Un paziente Alessio Uberti di 45 anni si sarebbe ritrovato due blatte nel lettino mentre dormiva e sarebbe stato anche morso. Era ricoverato in One day surgery dopo l'operazione a cui si è sottoposto all'ospedale di Torino.

L'intervento è andato a buon fine e avrebbe passato lì solo una notte per precauzione prima di tornare a casa. " Erano le quattro del mattino, - racconta a La Stampa - stavo dormendo. A un certo punto mi sono svegliato. Avevo un pizzicore al braccio. Il tempo di aprire gli occhi, accendere la luce, e ho visto che avevo uno scarafaggio addosso. Era lungo circa sei centimetri", racconta Alessio, che è saltato giù dal letto e ha schiaccia senza repulsione alcuna l'insetto prima di chiamare l'assistenza. Nel frattempo, mentre faceva foto e video dall'incredulità di trovare il parassita in una stanza di ospedale, ne ha visto spuntare un altro.

L'infermiere accorso si sarebbe rifiutato per il ribrezzo di raccogliere la blatta e avrebbe detto che ci avrebbe pensato il personale delle pulizie il giorno dopo. L'uomo si è cosi rassegnato a riaddormentarsi con i resti dell'animaletto accanto, ma il mattino seguente si è svegliato con la pelle arrossata e il braccio gonfio in più zone, forse per il morso dello scarafaggio, a tal punto da dover prendere degli antibiotici.

In quel momento, racconta, decide di non voler far finta di nulla e pensa di rivolgersi all'avvocato per reclamare la giusta pretesa di essere curato in un ambiente sterile, soprattutto dopo un'operazione delicata: " Mi dispiace, ma non è una cosa concepibile. Io lavoro sulle navi da crociera, ho girato tutto il mondo. Ma una cosa del genere non l’avevo veramente mai vista in un ospedale".