Torino, ruba Rolex e bracciale all’aeroporto: imprenditrice beccata dalle telecamere

A volte la tentazione rende l’uomo ladro. In questo caso, a compiere un furto è stata una donna che, notati un orologio di grande valore e un costoso bracciale posti su un vassoio di quelli che si usano per depositare gli oggetti durante i controlli in aeroporto, non ha resistito e con grande destrezza ha prelevato i “tesori” senza attirare l’attenzione degli altri presenti.

L’azione criminale è avvenuta nello scalo di Caselle dove la ladra ha approfittato della disattenzione di una passeggera che si trovava davanti a lei ai controlli prima dell'imbarco.

Con un rapido gesto, la viaggiatrice ha sottratto un orologio Rolex Datejust in acciaio, oro e brillanti da 8mila euro e un bracciale di Tiffany da mille euro. Poi con una certa calma si è sistemata le scarpe e si allontanata come se nulla fosse.

La donna, amministratrice delegata di un'azienda del nord-ovest, pensava di averla fatta franca ma non aveva calcolato le telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso la scena. La particolare passeggera è stata fermata e denunciata dalla Polaria per furto aggravato.