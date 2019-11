Torino di Sangro, uccide la moglie a colpi di pietra

Una violenza inaudita contro una povera indifesa. Un uomo di 68 anni ha ucciso la moglie 65enne a pugni e colpi di pietra o bastone a Torino di Sangro, paese in provincia di Chieti, in Abruzzo. L’assassino avrebbe poi abbandonato il cadavere in una piccola scarpata. Il delitto, al culmine di una lite scoppiata in strada, è avvenuto in contrada Montesecco. Dopo l’omicidio, l’uomo è tornato a casa e da lì ha telefonato al 118. A quel punto sono stati allertati i carabinieri, che lo hanno bloccato nella sua abitazione di Torino di Sangro, ancora sporco di sangue.

L’uomo pare che soffrisse di disturbi psichici. La vittima, come detto, è una donna di 65 anni (C.L.). A ucciderla il marito al culmine di una lite, già fermato dai carabinieri della compagnia di Ortona ai comandi del maggiore Roberto Ragucci. L’indagine è coordinata dalla Procura della Repubblica di Vasto.

Le informazioni sono ancora frammentarie, ma il fatto è confermato dal 118. Il sindaco, Nino Di Fonso, ha raggiunto il luogo dell'omicidio accaduto nel centro del paese. Un omicidio maturato in ambito famigliare. La donna, moglie dell'assassino, sarebbe stata uccisa a colpi di bastone o di pietra a qualche centinaio di metri dall’abitazione, su una stradina tra i campi dove probabilmente i due stavano facendo una passeggiata.

Sempre in Abruzzo, solo pochi mesi fa, un altro efferato delitto. Un omicidio in una casa di cura. Il tragico episodio è accaduto a Vasto, comune abruzzese in provincia di Chieti. Il killer sarebbe stato un anziano originario di Castrignano del Capo, in provincia di Lecce, ospite della struttura “San Pio”. La vittima la sua vicina di camera. La donna è stata uccisa a colpi di trapezio del letto. L’uomo è Vito Papa, la vittima, invece una 87enne di Vasto. L’omicidio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, 26 giugno.

Papa era stato accolto nella clinica il venerdì precedente, il giorno prima di compiere il folle gesto. Il 72enne, probabilmente in preda ad un raptus improvviso, avrebbe sfilato il trapezio del letto e, con questo, avrebbe colpito a morte l’anziana vicina di stanza. Subito il personale della struttura, accortosi di quanto accaduto, ha chiamato le forze dell’ordine. La scena è stata ripresa dal sistema di telecamere di videosorveglianza, attivo in ogni stanza ventiquattr’ore su ventiquattro. Sul luogo del delitto sono poi intervenuti i carabinieri della compagnia di Vasto.