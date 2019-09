Torino, scritte offensive sulla sede. Il Pd: "Non ci faremo intimidire"

È polemica dopo il raid vandalico alla sede del Pd nel quartiere Vallette di Torino. Nella notte che intercorre fra venerdì e sabato scorsi, infatti, qualcuno ha imbrattato le mura ed anche il cancello del palazzo occupato dal Partito democratico e dalla onlus Stranaidea con messaggi diffamanti.

A denunciare l'accaduto il segretario dell'associazione, che ha postato sulla propria pagina Facebook le foto delle scritte. Nelle varie immagini si leggono insulti quali "Duce" , e "Pd, zecche di me**a" . Il tutto accompagnato da croci celtiche ed una probabile firma, ossia "Drughi Insani" .

Durissima la condanna del sindaco di Torino Chiara Appendino. "Vigliacchi e criminali gli autori delle scritte fasciste sulla sede del @pdnetwork e della onlus Stranaidea" , ha commentato la cinque stelle, come riportato da "TorinoToday". "Esprimo la solidarietà mia e della Città di Torino, nella speranza che i responsabili vengano presto individuati".

Alla parole del primo cittadino, seguono quelle del segretario metropolitano Pd Domenico "Mimmo" Carretta, intervenuto a sua volta su Facebook. "Un attacco non solo mirato al nostro partito, ma anche a quella di un'associazione, una onlus che si occupa della riabilitazione di persone con disabilità intellettiva, ospitata nella stessa struttura. 'Pd zecche di me**a'. E poi croci celtiche e svastiche" , ha dichiarato il consigliere, prima di passare all'attacco. "Già, ancora una volta la vigliaccheria porta la firma neofascista. Il fascismo dunque continua a vomitare il suo odio la notte, mentre di giorno, proprio negli stessi quartieri periferici, come ad esempio le Vallette, dove il disagio è più presente che in altre zone della città, indossano i candidi panni dei 'buoni', quelli che 'aiutano'. Ma il 'fascista buono' non è altro che una leggenda. Da sempre. Come le leggende che saltano fuori ogni tanto in cui si racconta di un Benito Mussolini che faceva cose buone".