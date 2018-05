Torino, sparatoria all'ufficio postale: ferito rapinatore

Momenti di paura a Torino, in un ufficio postale del quartiere Vallette. In una sparatoria avvenuta nel corso di una tentata rapina un malvivente è rimasto ferito da un colpo di pistola, che sarebbe stato esploso da una guardia giurata intervenuta per scongiurare il colpo. I due banditi hanno tentato di assaltare un furgone portavalori della "All System" che si trovava davanti all'ufficio postale di piazza Montale. Hanno impugnato una pistola scacciacani minacciando le guardie giurate a bordo del mezzo blindato. Una di loro ha sparato, ferendo uno dei malvivento. L'altro, invece, si è dato alla fuga. Sul posto sono subito intervenute le forze dell'ordine e i soccorritori.

Sarebbe un vigile del fuoco sospeso dal servizio l'uomo che ha tentato la rapina. A rivelarlo sarebbe stato lui stesso. Sul racconto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. "Sono disperato. "Sono un vigile del fuoco sospeso dal servizio", ha detto C.G., 32 anni, prima di tentare di assaltare il furgone. Ferito all’addome, Gallo è stato soccorso e trasportato all'ospedale.

Come scrive il quotidiano La Stampa l'uomo, residente a Brindisi ma trasferitosi a Torino, sei mesi fa era stato sospeso dal servizio per problemi di dipendenza da sostanze. A breve la commissione disciplinare dei Vigili del fuoco si sarebbe riunita per decidere sul suo conto.